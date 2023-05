Corriere della Sera – De Zerbi, ‘no’ secco al Napoli: pensa solo al Brighton.

Roberto De Zerbi ha le idee chiare: niente Napoli! Il tecnico, impegnato in Premier League, è intenzionato a proseguire il suo cammino lì, dopo un grandissimo campionato con il Brighton. L’edizione odierna del quotidiano, ha sottolineato che De Laurentiis avrebbe gradito la sua presenza in panchina per sostituire Luciano Spalletti. “Il no di Roberto De Zerbi è stato incassato, ma le idee non sono esaurite. Ad Aurelio piacciono i colpi a sorpresa: stavolta più di sempre gli piacerebbe farlo”.

