Corriere dello Sport – Frattesi tra Inter e Napoli: ADL pronto a trattare per il centrocampista.

L’edizione odierna del quotidiano fa il punto della situazione: il Napoli dovrà fare i conti con due uscite tra Demme e Ndombele. Intanto la società è impegnata a cercare rinforzi a centrocampo, e tra i tanti nomi resiste quello di Davide Frattesi.

“Davide Frattesi (23 anni, 24 a settembre), uno dei centrocampisti che andrà acquistato per fronteggiare la diaspora: Ndombele tornerà al Tottenham; Demme cercherà spazi che non ha più trovato; al Napoli, servirà aggiungere non solo centimetri, ma anche energia. C’è un altro ring idealmente attrezzato, è quello sul quale si sposterà il match con il Milan che si è tuffato su Kamada (26), giapponese con varie anime – esterno, mediano – che dall’Eintracht Francoforte si svincolerà il 30 giugno a parametro zero: il Napoli s’è informato ma il Diavolo ha fatto pentole e coperchi e sta un pezzo avanti”.

