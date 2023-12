Napoli, attenzione al Cagliari: il dato da non sottovalutare

In attesa di Napoli-Cagliari La Gazzetta dello Sport si è concentrata su un dato relativo al club di Claudio Ranieri.

Mancano poche ore alla sfida tra Napoli e Cagliari.

La Gazzetta dello Sport ha riportato un dato specifico sul club rossoblù che gli azzurri non dovrebbero sottovalutare:

“Ranieri spera di cavalcare l’onda per trovare la giusta continuità da salvezza per il suo Cagliari. A Napoli Ranieri va contro Osimhen, Kvaratskhelia e soci per cercare una nuova solidità difensiva, dopo aver concesso troppo in campionato a livello di gol ed errori in fase di non possesso. Specie nei primissimi minuti di gioco, con i sardi andati in svantaggio in 10 occasioni su 15 partite. Ma il vero paradosso per il tecnico romano, che contro gli azzurri dovrebbe riproporre Nandez da terzino destro per dare dinamismo alla linea difensiva, resta l’attacco. Contro il Sassuolo Ranieri ha riscoperto l’abbondanza in avanti. I favoriti per provare a pungere il Napoli sono Lapadula e Luvumbo. Dietro però Ranieri ha due ex Napoli, come Pavoletti e Petagna, che spingono per essere protagonisti, magari a gara in corso. Non a caso, insieme a Mourinho e D’Aversa, Ranieri al momento è il Re dei cambi in Serie A, con 7 gol trovati con una sostituzione.”