Napoli, dubbi su tempi di recupero di Elmas: si attendono gli esami

L’edizione odierna del quotidiano Repubblica si è concentrato sui tempi di recupero del centrocampista del Napoli Eljif Elmas.

Tra gli indisponibili in casa Napoli c’è il centrocampista Eljif Elmas, che di recente ha accusato un risentimento alla coscia. Il quotidiano Repubblica ha riportato il punto della situazione sulla vicenda: al momento i tempi di recupero non sarebbero ancora stabiliti.

Come riportato si attende dunque l’esito dei dovuti esami:

“La coperta si è ristretta pure a centrocampo con l’infortunio di Elmas, ko per un risentimento alla coscia. Gli esami strumentali chiariranno i tempi di recupero del macedone, diventato una risorsa preziosa per Mazzarri che lo ha impiegato da esterno alto (a destra) ma anche da mezzala. Il Napoli spera di non perderlo per le ultime gare del 2023 considerando i tanti impegni ravvicinati.”

