Napoli-Palermo, Conte: “Stiamo lavorando bene, continuiamo così”

Antonio Conte, tecnico del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Palermo.

Il Napoli di Antonio Conte accede ai sedicesimi di Coppa Italia grazie alla vittoria contro il Palermo per 5-0.

Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore partenopeo al termine del match ai microfoni di Mediaset:

“L’approccio al match è stato importante, volevamo passare il turno e prima del fischio d’inizio della partita ci siamo detti che volevamo fare una gara seria. Mi è piaciuta l’attenzione e la cattiveria che abbiamo messo in campo. Ovviamente c’è sempre da lavorare per migliore e smussare alcuni difetti. Non mi piace fare delle classifiche di merito: il gruppo base che è rimasto è composto da ragazzi perbene, e i giocatori che sono arrivati si sono integrati benissimo. Stiamo lavorando bene e questo penso che si possa percepire. Quando arrivai all’Inter ho lavorato tanto per ricostruire tutto, un po’ tutto quello che sta capitando qui, stiamo ricostruendo su una vecchia base. Abbiamo messo dentro dei giocatori che hanno portato energia nuova. Non si può negare che giocare una volta a settimana è importante. Per un allenatore che è al primo anno poter lavorare senza partita infrasettimanali è importante.”

