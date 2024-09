Corriere dello Sport – Ngonge, la Roma lo voleva per sostituire Dybala: a Napoli si è regalato un sogno

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione su Cyril Ngonge, messo sul mercato in estate, ma poi reintegrato in rosa da Conte: “Ci sono anch’io sembra voler dire a tutti Cyril Ngonge, anni 24, senza aver bisogno di parlare. Bastano i piedi, anzi uno, il mancino, per prendersi la scena e regalarsi una notte che sognava da tempo. Ngonge prova a mettersi in mostra in ritiro, ma rischia di giocare poco. Ci pensa anche la Roma nei giorni incerti sul futuro di Dybala. Alla fine resta al Napoli. Sognava una notte come quella di ieri. Ora spera non rimanga l’unica”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

