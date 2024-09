X – Varriale: “Vittoria col Palermo, conferma la mentalità vincente del Napoli”

Il giornalista della Rai, Enrico Varriale, ha commentato la vittoria del Napoli in Coppa Italia, contro il Palermo, sui suoi social: “Il 5-0 al Palermo conferma la mentalità vincente del Napoli e il grande potenziale offensivo da cui Conte può attingere. Ngonge, Raspadori, Simeone, cambi in panchina, in Italia ce li hanno pochi. Per non parlare di Neres destinato a trovare presto il posto da titolare”.

