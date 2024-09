Corriere dello Sport – Manca un rigore per il Palermo. Rosso a Vasic lascia perplessità

Il quotidiano ha commentato la direzione di Giuseppe Collu. L’arbitro è tornato a casa con un 5, dopo la gara di Coppa Italia fra Napoli e Palermo:

“L’episodio più discusso al 25’ del primo tempo: lancio lungo verso l’area del Napoli, Caprile sbaglia i tempi dell’uscita, si ritrova al limite senza possibilità di prendere il pallone, va con la spalla sulla schiena di Le Douaron (non è spalla contro spalla come mima Collu), poi c’è anche un contatto basso (gamba sinistra). Non sarà stato clamoroso, ma ci stava il calcio di rigore per il Palermo”.

Sul rosso a Vasic, si legge: “Guida quarto uomo spiega alla panchina del Palermo che quell’entrata a gamba alta su Gilmour è da considerarsi vigoria sproporzionata (Grave fallo di gioco proprio no). Decisione che pure lascia qualche perplessità: Vasic alza la gamba ma è nella dinamica di gioco, non c’è forza né volontà di fare male”.

