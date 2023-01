SkySport – Clamoroso, Iervolino ci ripensa: Nicola torna alla Salernitana.

Secondo le testimonianze in diretta, sembrerebbe che Davide Nicola si stia riavvicinando sempre di più alla panchina della Salernitana. Il club, dopo averlo esonerato, è andato alla ricerca di altri tecnici come Benitez, Semplici e Iachini, tuttavia però, Iervolino sembrerebbe essere ritornato sui suoi passi: “Il presidente Iervolino ha deciso in questi minuti e sono in corso i contatti tra i due per confermare questa scelta”.

Fonte foto: Instagram @davidenicolaoff

