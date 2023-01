Corriere dello Sport – Caputi bocciata, troppi falli non fischiati: da annullare la rete dell’1-1.

Il quotidiano durissimo nei confronti di Maria Sole Ferrieri Caputi, che ha diretto la partita di Coppa Italia tra Napoli e Cremonese:

“Non sufficiente la partita di Maria Sole Ferrieri Caputi. Troppi falli chiari non fischiati, non puoi non ammonire Pickel e Gaetano alle mani dopo l’episodio in area della Cremonese, non puoi non fischiare una netta trattenuta di Sernicola su Simeone sotto i tuoi occhi, lo stesso Sernicola che va a martello (senza affondare) su Juan Jesus e non viene ammonito. Da annullare la rete dell’1-1: è infatti evidente la carica di Simeone (lo tiene in gioco il sinistro di Ciofani) su Carnesecchi che si sta rialzando dopo la parata”.

Fonte foto: Instagram @mariasole_fc

