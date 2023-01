Napoli-Cremonese, finisce sotto il diluvio e ai rigori gli azzurri affogano

L’edizione odierna del quotidiano ha commentato la sconfitta del Napoli in Coppa Italia contro la Cremonese, eliminato ai calci di rigore:

“Finisce sotto il diluvio e ai rigori il Napoli affoga. Grandi applausi alla Cremonese e a Ballardini che hanno onorato al meglio l’impegno mettendo alle corde la capolista che eppure era riuscita a ribaltare l’iniziale svantaggio.

Il calcio è roba seria e va sempre affrontato al massimo dell’impegno. Luciano Spalletti è un maestro di calcio, ma non un mago. E se scegli – e il calendario ti costringe in questo senso – a cambiare tutti i tuoi giocatori di movimento in campo, è logico che il gioco non può fluire con un colpo di bacchetta magica e non solo perché il grande manovratore Lobotka per una sera è spettatore in panchina”.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

