Corriere dello Sport – Kvaratskhelia, il derby non è a rischio: ci sarà con la Salernitana.

Il quotidiano fa il punto della situazione in merito allo stato di Khvicha Kvaratskhelia. La partita di Coppa Italia era già stata cancellata dai suoi impegni, a causa dell’influenza che lo ha costretto a rimanere a casa. Di conseguenza è sorta la paura che fosse a rischio anche il derby, ma in quattro giorni, pur prendendosela comoda, all’Arechi Kvara ci sarà. Il georgiano riuscirà sicuramente a recuperare in vista della partita di sabato.

Fonte foto: Instagram @kvara7

