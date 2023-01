Corriere dello Sport – Il Napoli avanza per Ounahi: Giuntoli prova a chiudere a gennaio.

Giuntoli non ha espresso un’opinione positiva in merito all’affare, ma nonostante tutto il Napoli starebbe avanzando sotto traccia per cercare di chiudere per Azzedine Ounahi. Secondo il quotidiano, il giovane centrocampista, che è stato protagonista di un ottimo Mondiale, rimane uno dei principali obiettivi, e il ds azzurro sta cercando di chiudere l’operazione già in questa sessione di mercato, garantendo al club che il giocatore approderà a Napoli solamente a fine campionato.

Fonte foto: Instagram @azzedine_ounahi

