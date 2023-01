Napoli-Cremonese, Carnesecchi: “Abbiamo la scintilla per ripartire”

Il portiere della Cremonese Marco Carnesecchi ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria contro il Napoli.

La Cremonese ha battuto il Napoli agli ottavi di finale di Coppa Italia ed il portiere Marco Carnesecchi ha parlato dopo la gara ai microfoni di Mediaset.

“È una grande soddisfazione, avevamo bisogno di una scintilla per ripartire e questa vittoria ce la darà. Faccio i complimenti ai ragazzi che hanno corso tantissimo, nonostante erano inferiori numericamente. Non ricordo tanti tiri in porta del Napoli quindi complimenti soprattutto alla difesa.”

Sull’esonero di Alvini:

“L’esonero è una parte brutta della stagione in quanto si creano legami importanti. Faccio i complimenti ad Alvini che ha sempre portato la sua idea, mi ha sempre dato fiducia e lo ringrazio. Ballardini ci darà altro e ci aiuterà con la sua esperienza.”

Fonte foto: Instagram, @carnesecchimarco

