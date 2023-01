Napoli-Cremonese, Spalletti: “C’è delusione, non abbiamo fatto bene come possiamo”

Le parole di Spalletti al termine della sconfitta contro la Cremonese

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di SportMediaset al termine della gara di Coppa Italia contro la Cremonese.

Queste le sue parole:

“Siamo dispiaciuti, c’è delusione. Non siamo stati bravi a gestire la palla come al solito ma la partita era al sicuro, al di la di qualche pallonata non è che abbiano fatto tanto (La Cremonese, ndr.). Abbiamo preso due pali e buttato al vento diverse occasioni. Quando commetti errori banali diventa complicato. Tutti i calciatori conoscono quella che può essere la storia delle partite. Le ultime qualificazioni sono arrivate a fatica, se non riesci a ripetere quella che è la tua qualità in ogni partita, poi può succedere tutto, perché anche gli altri giocano e ti mettono in difficoltà.

Potevamo chiudere la partita perché poi loro sono stati costretti ad uscire di più, anche se il loro modo di interpretare la gara è sempre stato lo stesso. Dovevamo sbagliare meno palloni, grazie a questo hanno pareggiato. Siamo fuori perché abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità. Non abbiamo fatto malissimo, abbiamo sbagliato un po’ più del solito, ho deciso poi di mettere i giocatori che giocano di più, sono loro che hanno fatto bene finora. Invece un paio di pericoli li abbiamo corsi e infatti poi abbiamo preso gol.

Non siamo stati lucidi nel gestore la situazione e abbiamo sbagliato, ci hanno poi portato ai rigori in cui sono stati molto bravi. Chi vince la Supercoppa? Sono due squadra forti, può finire in qualsiasi modo, entrambe hanno la qualità per battere l’avversario”.

Fonte foto: Twitter @sscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ufficiale: la formazione degli azzurri per Napoli-Cremonese

Napoli-Cremonese: 2-1 dopo i primi 45 minuti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici