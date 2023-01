Napoli beffato ai calci di rigore, passa la Cremonese

La Cremonese batte il Napoli ai calci di rigore e stacca il pass per i quarti di Coppa Italia

Alla fine del primo tempo Napoli-Cremonese, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, termine sul 2-1 per gli azzurri. Al 18′ Okereke serve al centro Ciofani, la punta sfiora la palla sulla quale arriva Pickel che insacca. Al 23′ gli azzurri protestano per un mancato rigore su Gaetano, per l’arbitro non ci sono gli estremi per il penalty, ma il tocco di Pickel sulla gamba dell’azzurro c’è ed è evidente.

Nel giro di pochi minuti gli uomini di Spalletti ribaltano il risultato: Al 33′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Ndombele va alla conclusione che viene respinta da Carnesecchi, sulla ribattuta ci va Simeone che colpisce la traversa, poi interviene Juan Jesus realizza di testa sotto misura. La rete del vantaggio la segna “El Cholito” al 36′: Zerbin crossa dalla destra e l’argentino colpisce di testa anticipando Bianchetti, nulla da fare per Carnesecchi.

Il secondo tempo rimane a reti bianche fino all’87’ dove Zanimacchia fa partire un cross per Afena-Gyan che di testa non lascia scampo a Meret. Dopo 6 minuti di recupero scade il tempo regolamentare, si va ai tempi supplementari. Al 100′ i lombardi rimangono in 10 dopo l’espulsione di Sernicola per doppia ammonizione. Gli azzurri in superiorità numerica creano diverse occasioni ma l’imprecisione ed un attentissimo Carnesecchi mantengono il risultato sul 2-2. Servono i calci di rigore per sancire la squadra vincitrice. Dal dischetto è fatale l’errore di Lobotka, Cremonese ai quarti di finale di Coppa Italia.

Fonte foto: Twitter @sscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ufficiale: la formazione degli azzurri per Napoli-Cremonese

Napoli-Cremonese: 2-1 dopo i primi 45 minuti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici