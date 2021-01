Gallo dir. Il Napolista: “Gattuso protetto, Ancelotti esonerato da settimo: oggi il Napoli è settimo”

Gallo commenta la situazione del Napoli di Gattuso

Napoli Calcio – Massimiliano Gallo, direttore de Il Napolista, è intervenuto alla trasmissione radiofonica Kiss Kiss Napoli, commentando la situazione del Napoli di Gattuso.

“Non riesco a spiegarmi perché Gattuso goda di una certa protezione da parte della stampa, quasi di buona reputazione. Veramente non me lo so spiegare il motivo. Ha ricevuto più critiche Sarri che Gattuso. La questione del rinnovo di Gattuso mi sembra una vicenda lunare. Ancelotti in un contesto di grande crisi, è stato esonerato ed era settimo. Il Napoli attualmente è settimo. Quando Gattuso arrivò a Napoli disse che la classifica era imbarazzante. Pertanto lo è anche adesso.

Serve un progetto societario, il responsabile non è solo Gattuso. L’artefice dei successi è anche il principale responsabile di ciò è sempre De Laurentiis che deve farci capire, il Napoli cosa vuole fare. Quali ambizioni ha il Napoli.

In questo momento un rinnovo Gattuso lo prenderei con grande sgomento. Però se lo rinnova evidentemente a lui piace così”

