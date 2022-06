Napoli, situazione portieri: un nuovo nome accostato al club

Ancora un altro giocatore è stato accostato al Napoli per quanto riguarda la questione relativa ai portieri.

Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”. Il tema trattato riguarda la situazione portieri in casa Napoli, in particolare è venuto fuori un nuovo nome: quello di Marco Sportiello, estremo difensore dell’Atalanta.

Di seguito le parole del giornalista:

“Il nome nuovo è Marco Sportiello: ottimo profilo, non è tanto anziano ed è esperto abbastanza per essere il degno sostituto di Alex Meret in caso non fosse più disponibile. Per questi motivi il Napoli ragiona su di lui. La dirigenza del Napoli non sbaglia neanche nel vederlo come sostituto di Ospina: ha 30 anni e se il colombiano va via si può puntare su di lui. È un ipotesi da prendere in considerazione, anche più giovane di Salvatore Sirigu.”

