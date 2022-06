Napoli, infortunio Olivera: emergono i tempi di recupero

Il Mattino riporta i tempi di recupero di Mathias Olivera in seguito all’infortunio subito con la propria Nazionale.

Mathias Olivera ha subito un infortunio mentre disputava una gara con la Nazionale dell’Uruguay. Inizialmente la Società partenopea, così come anche i tifosi azzurri, si sono spaventati di fronte a tale notizia. Successivamente però sono emersi i tempi di recupero del giocatore che hanno tranquillizzato tutti.

Ecco quanto riportato a tal proposito dal quotidiano Il Mattino:

“Piccola distorsione senza interessamento a legamenti e menisco (per fortuna) e in due o tre settimane avrà messo tutto alle spalle e sarà pronto per il ritiro di Dimaro. Sono state le lacrime del calciatore, all’uscita del campo, a far temere conseguenze più gravi: ma il Napoli ha tirato un sospiro di sollievo dopo aver sentito il calciatore anche nel pomeriggio di ieri. Ha iniziato il ritiro della sua Nazionale per iniziare già la riabilitazione.”

