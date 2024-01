Napoli, Zielinski rifiuta l’ultima offerta di ADL. Può finire fuori rosa fino al termine della stagione

Napoli, Zielinski può finire fuori rosa

Il futuro di Piotr Zielinski sembra essere sempre più lontano da Napoli, con il rischio che il centrocampista polacco possa finire fuori rosa per tutta la parte restante della stagione. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’azzurro pare abbia rifiutato anche l’ultima proposta di rinnovo ed andare via alla scadenza del contratto. Ecco quanto riportato dal quotidiano oggi in edicola:

“Svincolato come Demme dal primo giorno di gennaio e protagonista di una lunghissima trattativa di rinnovo con il Napoli che ormai sembra definitivamente naufragata dopo l’ultimo strategico rilancio di De Laurentiis con tanto di clausola da 20 milioni: Zielo ha rifiutato l’offerta e la storia di un accordo in vista con l’Inter per giugno, a zero, è deflagrata irrefrenabilmente. Un caos peggiorato nelle ultime settimane: prestazioni vuote, con sostituzione al 45’ contro il Toro, e poi l’affaticamento improvviso a un centimetro dalla sfida con la Salernitana. In estate è già stato fuori rosa per qualche giorno e ora, considerando il precedente di Milik e un prolungamento congelato, la situazione va considerata in evoluzione”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

