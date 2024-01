Zanoli ad un passo dalla Salernitana, ieri lo scambio dei documenti

Secondo Il Corriere dello Sport il difensore del Napoli Alessandro Zanoli sarebbe vicinissimo al trasferimento alla Salernitana.

Il Napoli si sta concentrando anche sul mercato in uscita ed una delle attuali trattative sarebbe il trasferimento alla Salernitana di Alessandro Zanoli . Nella giornata di ieri ci sarebbe stata una svolta relativa alla situazione. Prima del derby campano che ha visto protagoniste proprio le due compagini ci sarebbe stato lo scambio dei documenti per il passaggio del giocatore al club granata.

A riportare la notizia è stata l’odierna edizione de Il Corriere dello Sport.

“Salernitana letteralmente scatenata sul calciomercato. I campani hanno infatti definito due trattative impostate nei giorni scorsi: ovvero quella per Alessandro Zanoli (23) con il Napoli e quella con la Lazio per il prestito di Toma Basic (27). I documenti per l’ormai ex esterno di Walter Mazzarri sono stati scambiati in occasione della sfida di ieri e verranno depositati domani.”