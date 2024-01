Napoli-Salernitana, Di Napoli: “Sfida importante per un posto in Champions”

Elio Di Napoli, giornalista e caporedattore di Forzazzurri.net, è intervenuto ai microfoni di “Radio Marte” prima di Napoli-Salernitana.

Nel prepartita di Napoli-Salernitana, è intervenuto in diretta ai microfoni di “Radio Marte” il capo redattore di Forzazzurri.net Elio Di Napoli. Nell’intervista rilasciata al collega Dario Sarnataro, si è parlato sia della situazione legata a Piotr Zielisnki sia del rendimento degli azzurri in questa stagione.

Ecco quanto dichiarato;

Oggi bisogna assolutamente vincere questa partita, non importa come. Ti convincono le scelte di Mazzarri che oltre Gaetano presenta anche Simeone al centro dell’attacco?

“Quelle di oggi sono un po’ obbligate, visto anche le tante assenze tra gli azzurri. Simeone al centro dell’attacco rispetto a Raspadori, può dare un peso diverso al reparto offensivo. Anche perché l’ex Sassuolo non ha brillato nelle ultime uscite anche sul piano fisico, così come il resto della squadra. Oggi è importante portare a casa i 3 punti, perché nonostante una stagione problematica il Napoli è comunque a 4-5 punti dal quarto posto. Sappiamo che l’accesso in Champions è molto importante anche sul piano economico. Oggi si affronta la Salernitana, anch’essa squadra in grande difficoltà di classifica, quella di oggi è una prova molto importante che può dare slancio agli azzurri alla lotta per un posto in Champions.”

L’assenza di Zielinski per un problema fisico non ha convinto del tutto, in campo ci sarà Gaetano. Al di là delle polemiche e dei sospetti, oggi servono azzurri assolutamente mentalizzati sulla partita e che mostrino di essere nel progetto Napoli.

“Diciamo che l’assenza di Zielinski è anche un po’ la conseguenza di tutte le voci che si stanno rincorrendo in queste ultime settimane, il rinnovo che stenta ad arrivare nonostante pare abbia accettato anche un decurtamento dell’attuale stipendio. Il ragazzo, si è giustamente guardato intorno e pare sia molto vicino ad accettare il trasferimento all’Inter. Io questa esclusione la vedo più legata a fattori extracampo. Per quanto riguarda la partita di oggi, è ovvio che chi scende in campo debba dare non il 100% ma il 200% proprio per le motivazioni di cui parlavamo prima. Per continuare la corsa verso quello che sembra l’obiettivo minimo di quest’anno, l’accesso in Europa. Sperando che anche la condizione fisica sia migliorata, come detto anche da Mazzarri in questi giorni è stato fatto una sorta di richiamo di preparazione proprio per cercare di recuperare anche dal punto di vista fisico. Sperando che possa essere utile a far si che i giocatori possano dare qualcosa in più, riuscendo a conquistare i 3 punti.”

