Corriere dello Sport – Scambio Sirigu-Gollini al bivio di Bergamo: si cerca accordo con l’Atalanta.

Secondo il quotidiano, lo scambio di prestiti che vede protagonisti Sirigu e Gollini è ad un bivio, in questo caso a frenare l’affare sarebbe l’Atalanta. L’accordo tra Napoli e Fiorentina c’è, entrambe pronte ad invertire le rotte dei due portieri, ma è arrivato il momento di trovare un accordo con i nerazzurri di Bergamo, proprietari del cartellino. Ad oggi la formula risulta essere un prestito con diritto di riscatto, proprio come è stato fatto per Bereszynski tra Napoli e Samp, con al centro dello scambio Zanoli.

Fonte foto: Instagram @piergollo

