La Repubblica – Arsenal su Zaniolo, l’affare potrebbe chiudersi nei prossimi giorni.

Clamorosa indiscrezione in merito al futuro di Nicolò Zaniolo: l’Arsenal avrebbe fatto passi concreti per acciuffare il numero 22 della Roma. Secondo la ricostruzione dei fatti, i giallorossi avrebbero valutato il giocatore intorno ai 30-40 milioni di euro e i contatti tra i club sono già aperti. Ad oggi le condizioni per una separazione ci sono tutte, considerando innanzitutto che il giocatore nel 2024 andrà in scadenza e in secondo luogo, le chance di rinnovo sono davvero improbabili. Inoltre, non si esclude a priori un addio già nella sessione di mercato di gennaio, anche se al momento offerte vere e proprie non sono ancora arrivate.

Fonte foto: Flickr.com

