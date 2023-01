Agnelli: “Sistema calcio in Italia è insostenibile, non ho mantenuto privilegi”

La Gazzetta dello Sport – Il saluto di Agnelli: “Se avessi voluto mantenere una posizione privilegiata, non avrei preso questa decisione”.

È il momento del discorso di saluto del presidente uscente Andrea Agnelli: “Non posso e non voglio nascondere l’emozione che mi anima. Si chiude un capitolo della storia della Juventus. Si chiude un capitolo della storia della Juventus, mio e di Pavel. Un capitolo di 13 anni, che ora facciamo fatica a leggere e rileggere. Il mio lavoro è sempre stato quello di inquadrare il contesto della società e indirizzare le operazioni del club.

Quando ero all’ECA e membro esecutivo dell’UEFA l’analisi era abbastanza chiara. C’era un’insostenibilità del sistema, una non-profittabilità dei club, una polarizzazione verticale e orizzontale, meccanismi di accesso estremamente rischiosi che portavamo alla disaffezione dei tifosi. La proposta all’epoca era la creazione di un’ecosistema per la crescita del calcio, in modo da aumentare la stabilità, mantenere l’accesso alle leghe domestiche. Queste proposte venivano formulate da ECA e UEFA insieme, non è mia intenzione ricordare cosa è successo dopo, ma le proposte sono valide ancora oggi.

Se avessi voluto mantenere personalmente una posizione privilegiata, all’interna dell’ECA e nella Federazione italiana Giuoco Calcio, non avrei preso quella decisione del 2021 – ricorda ancora Agnelli -. “Ma sono convinto che nel calcio servano interventi, altrimenti rischieremo una decrescita del calcio, a favore di un’unica lega dominante, che è la Premier League, che nel giro di anni attrarrà tutto il talento disponibile all’interno del proprio campionato. L’auspicio è che la Corte di Giustizia Europea riconosca lo Sport come un’industria e l’abuso di posizione di potere dominante in Europa

La chiusura dell’intervento di Andrea Agnelli è quello in cui annuncia un nuovo capitolo della sua vita: “Avendo chiuso una parte così importante della mia vita, la mia volontà alla conclusione di questa assemblea è voltare pagina, trovarla bianca, e scriverla con passione. È stata una mia decisione personale e con le assemblea delle società quotate, d’accordo con John Elkann con il quale resta un rapporto molto solido. Grazie a tutti e fino alla fine”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Cremonese, Ballardini: “Un buon punto di partenza”

Napoli-Cremonese, Carnesecchi: “Abbiamo la scintilla per ripartire”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Camila Giorgi: “Ho fatto tutti i vaccini, sono tranquilla”