Repubblica – Osimhen, Fabian e altri tre big in bilico: il Napoli rivoluziona e rifà mercato.

Il Napoli approda nuovamente in Champions League, e molte presenze in squadra sono state messe in discussione. L’edizione odierna del quotidiano, difatti, annuncia che a partire potrebbero essere diversi big oltre a Fabian ed Osimhen: si tratterebbe di Koulibaly, Lozano e Zielinski, per il quale il Bayern Monaco ha avviato un sondaggio.

