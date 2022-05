Francesco Modugno lancia un clamoroso retroscena su Dybala al Napoli

Francesco Modugno, giornalista Sky, rivela un retroscena che riguarda Dybala al Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Dybala è stata un’idea. In un vertice di primavera tra De Laurentiis e Ancelotti fecero anche una telefonata, ma poi non ci furono i presupposti visti i parametri troppo alti per l’argentino”.