Coppa Italia: ecco quanto può incassare chi la vince

Coppa Italia, il possibile incasso del Napoli se dovesse vincerla

Coppa Italia – Il Napoli di Antonio Conte punta molto su questa competizione non partecipando alle coppe europee, inoltre ci sarebbe un buon tornaconto economico per il club in caso di vincita. Come riferito da Il Mattino, infatti, arrivare in finale di Coppa garantirebbe al Napoli 5 milioni di euro. Dovesse addirittura vincerla, il club azzurro incasserebbe 7,6 milioni. Ma non è finita qui perché l’eventuale successo dà il passaggio per la Supercoppa la cui sola partecipazione corrisponde a un 1 milione e 600 mila euro di premio. Più 8 per chi la alza e 5 per chi arriva in finale. Chi vincerà la Coppa Italia, dunque, incasserà sicuramente oltre 9 milioni, più altri 8 se si dovesse vincere anche la Supercoppa, per arrivare alle porte dei 19.

