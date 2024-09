Napoli-Palermo: le formazioni ufficiali del match

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Napoli e Palermo, che a brevissimo si sfideranno nei trentaduesimi di Coppa Italia.

In attesa del fischio d’inizio di Napoli-Palermo, in programma alle 21, gli allenatori delle due compagini hanno scelto le formazioni ufficiali da schierare in campo.

Di seguito le decisioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Mazzocchi, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour, Lobotka; Neres, Raspadori, Ngonge; Simeone. All.: Conte.

PALERMO (3-5-2): Sirigu; Peda, Baniya, Ceccaroni; Buttaro, Vasic, Ranocchia, Saric, Lund; Le Douaron, Brunori. All.: Dionisi

