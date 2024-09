Napoli-Palermo, diretta testuale dal Maradona

Napoli-Palermo, la diretta testuale dal Maradona

46′ Termina la prima frazione di gara, Napoli-Palermo 3-0

45′ Azzurri scatenati. Gran sinistro di Neres dalla distanza che supera di poco la traversa

42′ 3-0 Napoli. Dalla bandiera cross di Neres che pesca Juan Jesus sul secondo palo, il colpo di testa del difensore brasiliano trova l’angolo giusto e batte Sirigu

29′ Grande occasione per il Palermo. Brunori raccoglie palla da limite dell’area e con un tiro di destro colpisce il palo, la respinta finisce sui piedi di Le Douaron che però non inquadra la porta

23′ Il Napoli ci riprova. Buono spunto di Neres che serve Simeone in profondità, il destro dell’argentino trova pronto Sirigu alla respinta

18′ Occasione per il Palermo. Cross dalla sinistra insidiosi che però non trova la deviazione decisiva per riaprire la gara

12′ RADDOPPIO NAPOLI!!! Azione stupenda di Ngonge, finta al limite dell’area per liberarsi al tiro e di sinistro batte di nuovo Sirigu. Napoli-Palermo 2-0

8′ VANTAGGIO NAPOLI! Buona manovra degli azzurri, Ngonge si smarca tra le linee e da limite dell’area di sinistro batte Sirigu, il cui intervento non perfetto permette al belga di segnare! Napoli-Palermo 1-0

4′ Prima occasione per il Napoli! Buono spunto si Spinazzola sulla sinistra, si inserisce Raspadori che dal fondo pesca Simeone che però è impreciso nel tocco sotto porta

1′ Si parte!!