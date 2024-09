Mediaset – Raspadori: “Stiamo cercando di costruire una mentalità vincente. Vogliamo avere continuità”

Le parole di Giacomo Raspadori, dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Palermo: “Stiamo cercando di costruire una mentalità vincente, avere continuità è una cosa difficile ma fondamentale. Per questo motivo abbiamo fatto una grande prova col ritmo giusto per tutta la gara.

Attacco più completo della Serie A? E’ presto per parlarne, ma siamo consapevoli di essere forti. Vedendo il risultato può sembrare una gara facile ma è stata difficile e ci vuole sempre grande attenzione.

Differenze col passato? Non c’è da fare paragoni, sappiamo che dobbiamo lavorare. Possiamo anche fare meglio di questo costruendo con entusiasmo il nostro futuro”.

