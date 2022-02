Fabian: “La Spagna è casa mia, vorrei tornarci. Addio Insigne? È stato triste”

AS ha intervistato Fabian Ruiz: “L’idea di tornare a Spagna in futuro c’è sempre: è casa mia. L’addio di Insigne? È stato triste”.

Il quotidiano spagnolo ha pubblicato una lunga intervista a Fabian Ruiz:

…In piena lotta scudetto, il grande sogno dei napoletani.

“Sappiamo che è difficile, ma siamo una grande squadra e possiamo restare lassù fino alla fine, lo dimostrano i numeri. Ho vinto un titolo a Napoli, la Coppa 2020, e ci lasciò un sapore agrodolce per non aver potuto festeggiarla con la nostra gente a causa del covid. Non riesco nemmeno a immaginare cosa accadrebbe se riuscissimo a realizzare il sogno… La città lo merita. Notiamo il suo sostegno non solo allo stadio, che è normale, ma anche nel quotidiano, per strada, ovunque”.

Sembri perfettamente integrato alla città.

“All’inizio non è stato semplice. Ero molto giovane, solo e in un nuovo paese, ma i compagni mi hanno aiutato tantissimo e imparai subito la lingua. Ho trovato nuovi amici, e questa ormai è la mia seconda casa. Sono incredibilmente grato alla città e a tutte le persone che ho conosciuto qui”.

Cosa ti piace di più di Napoli?

“È che faccio fatica a dirti cosa non mi piace. È una città che ha di tutto: spiagge, posti fantastici, si mangia benissimo, un ottimo clima, e le persone sono molto simili a quelle dell’Andalusia. I giocatori che arrivano in squadra restano incantati, come tutti quelli che mi fanno visita”.

Come avete preso la notizia dell’imminente addio di Insigne?

“Lorenzo ha vissuto sempre in questo club, però il calcio è così. È stato triste, ma allo stesso tempo siamo felici del fatto che vada a vivere quest’esperienza. Farà bene”.

Le grandi della Liga si sono interessate più volte al tuo acquisto. Credi che tornerai a giocare nel tuo paese?

“Mi lusinga che si parli dell’interesse di queste grandi squadre nei miei confronti, questo è ovvio. Al momento penso solo al Napoli, dove sono felice e mi aspettano grandi sfide. L’idea di tornare a Spagna in futuro c’è sempre: è casa mia…”

