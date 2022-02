Ultime di formazione: il ritorno di Meret e Anguissa. Possibilità anche per Elmas

Corriere dello Sport – Ultime di formazione: il ritorno di Meret e Anguissa. Spalletti punta di nuovo su Elmas.

Ultime di formazione, le prime decisioni di Luciano Spalletti in vista della sfida a Barcellona:

“Dovrebbe andare così, anzi potrebbe considerando che oggi, prima della partenza per Barcellona, è in programma l’ultima seduta tecnico-tattica al centro sportivo di Castel Volturno. Non partiranno con la squadra gli infortunati Politano, Lozano, Lobotka e Tuanzebe, tra l’altro escluso dalla lista Uefa.

Senza Lobotka, la coppia di mediani sarà quella di inizio stagione: Fabian-Anguissa. Il di trequarti, dicevamo, dovrebbe prevedere Elmas a destra, Zielinski al centro e Insigne a sinistra”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli: Si avvicina il rientro di Lozano

Dalla Turchia, Denayer-Napoli: incontro in tempi stretti tra Giuntoli e gli agenti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Green pass: nuova protesta a Trieste, corteo blocca il centro