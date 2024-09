Ngonge: “Grande emozione segnare al Maradona sotto la curva, è stata una grande notte”

Mediaset – Ngonge: “Grande emozione segnare al Maradona sotto la curva, per il Napoli è stata una grande notte“

Le parole di Cyril Ngonge, dopo la vittoria del Napoli in Coppa Italia, contro il Palermo: “Grande emozione segnare al Maradona sotto la curva, per il Napoli è stata una grande notte, abbiamo dimostrato anima e concentrazione. Siamo sulla strada giusta, stiamo lavorando bene con il mister, stiamo dando tutto, questa squadra ha un’anima. Siamo una squadra sola, non conta chi gioca di più o di meno, tutti insieme arriveremo al nostro obiettivo”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Palermo, Conte: “Stiamo lavorando bene, continuiamo così”

Napoli-Palermo, Dionisi: “Accettiamo tutto, lunedì si riparte”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Manchester City: Svolta nella battaglia contro la Premier League sugli accordi di sponsorizzazione