Conferenza stampa – Conte elogia Rafa Marin: “Sta lavorando tanto, mi piace la sua applicazione, è molto serio”

Antonio Conte, durante la conferenza stampa post-gara contro il Palermo, ha parlato anche dell’esordio di Rafa Marin:

“E’ un ragazzo molto applicato, è molto cresciuto fisicamente in questi due mesi e mezzo. Sta lavorando tanto, mi piace la sua applicazione, è molto serio, gli chiedo di cercare di migliorare nella costruzione e ci lavoriamo. In una squadra come il Napoli, al di là della difesa, devi costruire tanto perché noi giochiamo, ma sono contento, ha 21 anni ed ha ampi margini di crescita, ha fatto un bel salto triplo qui ma ha grande voglia di emergere”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Palermo, Conte: “Stiamo lavorando bene, continuiamo così”

Napoli-Palermo, Dionisi: “Accettiamo tutto, lunedì si riparte”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Manchester City: Svolta nella battaglia contro la Premier League sugli accordi di sponsorizzazione