Malfitano: “Napoli o Bari? ADL sta sondando quale sarà l’affare migliore da fare”

Malfitano su una possibile cessione del Napoli

In diretta ai microfoni di Radio Marte è intervenuto il giornalista Mimmo Malfitano, che ha commentato le voci su una possibile cessione del Napoli da parte di ADL. Ecco quanto dichiarato:

“Americani per il Napoli? Queste notizie non vengono fuori per caso, hanno un principio di verità. Sono anche notizie che vengono supportate dal fatto che De Laurentiis viva anche a Los Angeles e abbia interessi lì. Stiamo parlando di fondi e gruppi che vengono da lì, il che è molto indicativo. La gestione del club è esosa, il Napoli da 2 anni non entra in Champions e quindi la gestione del club è più problematica nonostante il bilancio abbastanza sano. Con la nuova norma federale dal 2024 non potrà più avere 2 proprietà, dovrà mollare Napoli o Bari. Evidentemente starà sondando quale sarà l’affare migliore da fare”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Verona-Napoli, Spalletti rivoluziona gli azzurri. Spazio a Lozano e Ounas

Marolda: “In quel famoso Napoli-Verona successe una cosa gravissima”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ucraina: ‘da raid Mykolaiv danni a ospedale malati cancro’