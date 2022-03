Verona-Napoli, Spalletti rivoluziona gli azzurri. Spazio a Lozano e Ounas

Verona-Napoli, Spalletti lancia Ounas e Lozano titolari

Verona-Napoli sarà un”altra gara molto importante e complicata per gli azzurri, dopo la sconfitta contro il Milan i ragazzi di Spalletti sono chiamati ad una reazione. Il tecnico azzurro potrebbe apportare delle novità nella formazione titolare, rivoluzionando soprattutto il reparto offensivo. In porta ci sarà Ospina, davanti a lui Koulibaly, Rrahmani, Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo ci sarà la prima novità di formazione, con Anguissa che affiancherà Lobotka. In attacco Insigne e Politano sono destinati a partire dalla panchina, con Ounas e Lozano che verranno schierati dal primo minuto. Zielinski e Osimhen completeranno il reparto offensivo azzurro.

Napoli (4-2-3-1); Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Ounas, Zieliński, Lozano; Osimhen.

