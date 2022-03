Napoli, smentite le voci su una possibile cessione del club

Smentite le voci su una possibile vendita del Napoli

Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club azzurro, ha smentito le voci che si erano diffuse in queste ultime ore sulla presunta cessione del club azzurro ad alcuni fondi USA. L’emittente fa sapere che De Laurentiis non ha alcuna intenzione di vendere le sue quote, anzi, sogna di regalare una gioia a tutti i tifosi azzurri rendendo la squadra di Spalletti ancora più competitiva.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli – Occhi puntati su due centrocampisti: Tameze e Nandez

Il Napoli non cambia idea su Meret: dalla prossima annata sarà titolare

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ucraina: Timoshenko, Mosca vuole raderci al suolo