Il Napoli non cambia idea su Meret: dalla prossima annata sarà titolare

Corriere dello Sport – L’infortunio di Alex Meret non fa cambiare idea al Napoli: “L’idea rimane quella di rilanciarlo da titolare sin dalla prossima annata”.

Le parole del quotidiano in merito al futuro di Alex Meret:

“Davvero poco per uno che aspira a recitare da protagonista, tant’è che prima di inaugurare il discorso per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023 ha chiesto garanzie per il futuro. Il progetto del Napoli, però, non cambia: l’idea resta quella di non prolungare con Ospina, in scadenza a giugno, e di rilanciarlo sin dalla prossima annata. Da titolare”.

