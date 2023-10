Kiss Kiss Napoli – De Maggio: “Scelta Zanoli? Garcia ha avuto paura di vincere con Lindstrom”

Il direttore della Radio, in diretta a ‘Radio Goal’, ha espresso la sua opinione sulle mosse di Rudi Garcia contro il Milan: “Un collega ha chiesto a Garcia il motivo per cui fosse entrato Zanoli e il tecnico ha risposto con ironia, con una freddura che lascia tutti un po’ così. Dice che fa così perché prevede l’espulsione di Natan e non è stato bello, è stato deludente. Dopo la battuta avrebbe dovuto spiegare e rispondere, invece non l’ha fatto. Per me è stato un film horror nel primo tempo, poi ho visto un film bellissimo nel secondo tempo. Forse ieri Garcia non ha avuto il coraggio di inserire Lindstrom per andare a vincerla ed ha scelto Zanoli”.

Fonte foto (da Football Pictures) – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Capitano di A e calciatore in Nazionale, denunciato per stalking: lo rivela Corona

Ceci racconta la reazione di De Laurentiis all’intervallo di Napoli-Milan: il retroscena

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Inter-Roma, la frase di Maresca verso Mancini: “Alla prossima vai fuori”