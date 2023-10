De Laurentiis anche oggi sarà a Castel Volturno, il presidente assisterà alla seduta di allenamento

De Laurentiis oggi a Castel Volturno

Aurelio De Laurentiis sarà presente oggi alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno, con gli azzurri che inizieranno a preparare la gara di sabato contro la Salernitana all’Arechi. Come riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il presidente continuerà a stare accanto alla squadra in questo delicato momento. Ecco quanto riportato dal quotidiano:

“La gara contro il Milan era l’esame-verità, ha confermato l’enigma Napoli che De Laurentiis prova ancora a sciogliere. Il Napoli oggi torna ad allenarsi dopo un giorno di riposo e il patron sarà a Castel Volturno per gli allenamenti. De Laurentiis ha scelto la linea del supporto attivo a Garcia, non aveva mai offerto una presenza così continua al fianco della squadra, durante la sua avventura da presidente. Dopo il rifiuto di Conte, ha scelto di non intraprendere altre strade per la panchina, vuole colmare il vuoto lasciato dall’addio di Giuntoli”.

