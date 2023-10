Radio Marte – Bagni: “Il gioco non è più lo stesso, questo non è il Napoli”.

In diretta radio, l’ex azzurro Salvatore Bagni, ha commentato la gara del Napoli contro il Milan: “Il gioco non è più lo stesso, non andiamo ad attaccare l’allenatore, ma è così. Questo non è il Napoli. Se vai a Berlino e subisci l’Union, non va bene. Parliamo di un avversario con tanti problemi. Il Napoli ha sempre giocato negli ultimi trenta metri, invece si è abbassato come è accaduto nel primo tempo contro il Milan. Il Napoli ha reagito nella ripresa, ma non aveva più niente da perdere. Diamo merito a Garcia per i cambi ma anche a Politano per la prodezza”.

Fonte foto (da Football Pictures) – Flickr.com

