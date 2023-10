Ceci racconta la reazione di De Laurentiis all’intervallo di Napoli-Milan: il retroscena

Ceci racconta un retroscena su De Laurentiis avvenuto all’intervallo di Napoli-Milan

Stefano Ceci ex manager di Maradona è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni sul Pibe de oro e su De Laurentiis:

Ceci:

“Maradona è sempre stato propenso ad aiutare gli altri. Lo dobbiamo ricordare in giornate particolari come quella del suo compleanno. Ricordo che una volta venimmo a fare un evento a Napoli e lui volle devolvere tutto il cachè ad un ente di beneficenza per aiutare chi ne aveva più bisogno”.

Napoli-Milan? De Laurentiis mi ha detto con una battuta “Sono dovuto scendere io negli spogliatoi all’intervallo per rialzarla”, io ho risposto dicendo che la prossima volta dovrà farlo anche prima della gara”.

