Napoli, rinnovo Gattuso: De Laurentiis è soddisfatto, si andrà avanti insieme

Napoli, rinnovo Gattuso: la firma sul contratto arriverà presto

Nessun problema per il rinnovo di Rino Gattuso al Napoli. Stando a quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, l’accordo tra il presidente De Laurentiis e l’allenatore calabrese c’è e permane e ben presto ci sarà il nero su bianco. In questi giorni si stanno limando gli ultimi dettagli, ma il prolungamento del contratto non è in discussione. Entrambi sono soddisfatti di proseguire il percorso al Napoli insieme.

