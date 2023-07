La Gazzetta dello Sport – Gollini proseguirà col Napoli: prestito rinnovato per un altro anno.

Pierluigi Gollini proseguirà la sua avventura con il Napoli. La società sta rinnovando per un altro anno il prestito a circa 300 mila euro fissando un riscatto, senza obbligo, di 7 milioni. Oltre all’affare Gollini e Faraoni, i partenopei stanno dedicando l’attenzione all’acquisto di Elia Caprile dal Bari. Il classe 2001 diventerà di proprietà del club di Aurelio De Laurentiis, per poi, con molta probabilità girarlo in prestito all’Empoli, in modo da capire se sarà da Napoli e verificare la sua crescita.

