La Gazzetta dello Sport – Faraoni sarà un giocatore del Napoli: affare in chiusura.

L’edizione odierna del quotidiano lancia la notizia: il Napoli sta per chiudere per Davide Faraoni. L’esterno destro del Verona ricoprirà il ruolo di vice Di Lorenzo. L’operazione, in fase di conclusione (è solo questione di ore), consentirà il trasferimento in prestito di Alessandro Zanoli. Il classe 2000 vestirà la maglia del Genoa, dopo una mezza stagione positiva alla Sampdoria.

