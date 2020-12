Calciomercato, la Juventus sonda Llorente del Napoli. Milik non interessa

Calciomercato, sondaggio della Juventus per Llorente

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, nelle ultime ore la Juventus avrebbe sondando l’attaccante del Napoli Fernando Llorente. L’ariete spagnolo verrebbe preferito a Milik, anche in vitù di un discorso economico. De Laurentiis per cedere il polacco chiede una cifra intorno ai 18 milioni, aspetto che fa allontanare la Juventus almeno in questa sessione di mercato. Per Llorente invece, la strada sarebbe meno tortuoso e un accordo è facilmente raggiungibile.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, rinnovo Gattuso: De Laurentiis è soddisfatto, si andrà avanti insieme

UFFICIALE – Covid-19: la sfida di stasera tra Manchester City ed Everton è stata rinviata

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: in Turchia superate le 20 mila vittime