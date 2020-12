City-Everton, Ziliani punge nuovamente la Juventus. Altro tweet al veleno

City-Everton, Ziliani punge la Juventus

Dopo il rinvio di Mancher City-Everton, a causa di un focolaio Covid tra le fila dei Citizens, il giornalista Paolo Zialiani ha commentato la notizia attraverso un Tweet. Con il solito sarcasmo, ha punto la Juventus in merito a quanto successe nella sfida contro il Napoli. Ecco il tweet:

“Scusa Fabrizio, ma due parole sul caso #EvertonCity è importante dirle. La Premier ha 38 giornate come la Serie A, due Coppe, interessi economici ancora più alti eppure l’Everton non aspetterà il City in campo per avere il 3-0, ha detto sì al rinvio. Notare le differenze è utile”.

