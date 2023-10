Mediaset – Trevisani: “Il Milan avrebbe potuto fare 5 gol nel primo tempo, se fossi il Napoli mi farei delle domande”.

Riccardo Trevisani, giornalista Mediaset, ha analizzato ai microfoni di ‘Pressing’ il pareggio tra Napoli e Milan: “Il Milan poteva farne 5 nel primo tempo, mi farei delle domande se fossi nel Napoli. Mi farei delle domande anche se fossi il Milan sul perché non ho concretizzato altre occasioni. Non gli sono bastati due gol del più grande colpitore che ho visto nella mia vita, Giroud, al di là delle colpe di Meret sul primo gol. Poi mi chiedo dove sono finiti Theo e Leao, da 6 mesi non ricordo una gara da vero Theo”.

Fonte foto (da Football Pictures) – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Capitano di A e calciatore in Nazionale, denunciato per stalking: lo rivela Corona

Ceci racconta la reazione di De Laurentiis all’intervallo di Napoli-Milan: il retroscena

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Inter-Roma, la frase di Maresca verso Mancini: “Alla prossima vai fuori”