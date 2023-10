Radio Marte – Marchetti: “Il Napoli ha pensato di cambiare allenatore, ma non adesso”.

Luca Marchetti, giornalista di Sky, è intervenuto in diretta radio per commentare la sfida fra Napoli e Milan: “Il Napoli è stato irriconoscibile nel primo tempo, poi ha cambiato marcia nella ripresa. Il Milan avrebbe potuto anche vincere la gara perché ha avuto tante chance in avvio, ma anche gli azzurri hanno sfiorato il 3-2 con Kvaratskhelia. C’è qualcosa da conservare: l’orgoglio, la prodezza di Politano ma anche la forma di Kvara. Il Napoli ha giocato meglio col 4-2-3-1 che col 4-3-3: la squadra di Garcia ha sofferto nell’approccio alla partita e l’allenatore dovrà lavorare su questo.

Credo che Garcia abbia un’idea di gioco, ma ci sono delle difficoltà nell’applicazione. Ritengo che il rapporto tra l’allenatore e i suoi giocatori migliorerà e ci saranno progressi. Ci vuole anche un po’ di tempo per costruire, qualche sprazzo di ottimo Napoli lo abbiamo visto. Il 4-2-3-1 puoi permettertelo soltanto contro determinati avversari, è un modulo molto offensivo. Il Napoli ha pensato di cambiare allenatore, ma adesso non credo accada qualcosa”.

Fonte foto – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Capitano di A e calciatore in Nazionale, denunciato per stalking: lo rivela Corona

Ceci racconta la reazione di De Laurentiis all’intervallo di Napoli-Milan: il retroscena

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Inter-Roma, la frase di Maresca verso Mancini: “Alla prossima vai fuori”